Inšpekcijski nadzor pokazal nepravilnosti v enem cepilnem centru

Ljubljana, 28. aprila - Vlada je danes obravnavala tri poročila v zvezi s covidom-19. Obravnavali so poročilo o izvajanju nadzora cepljenja, nadzorih zdravstvenega inšpektorata, in ukrepih policije za preprečevanje širjenja okužb. Med drugim so bile zaznane nepravilnosti v enem izmed cepilnih centrov, kjer niso ustrezno vodili seznamov v skladu z nacionalno strategijo.