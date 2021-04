Bolgarija preiskuje morebitno vpletenost Moskve v eksplozije v skladiščih streliva

Sofija, 28. aprila - Bolgarija preiskuje morebitno povezavo med eksplozijami v skladiščih streliva v Bolgariji med letoma 2011 in 2020 in prisotnostjo šestih Rusov v dneh pred eksplozijami, so danes sporočili iz urada bolgarskega vrhovnega državnega tožilca Ivana Geševa.