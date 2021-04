Veleposlaništvo ZDA doniralo Sloveniji dva aparata za dezinfekcijo bolnišničnih prostorov

Ljubljana, 28. aprila - Veleposlaništvo ZDA je Sloveniji doniralo dva aparata za dezinfekcijo bolnišničnih prostorov, ki ju je v imenu ministrstva za zdravje prevzela državna sekretarka Alenka Forte. UV stolpa lahko z obsevanjem uničita bakterije, viruse in mikroorganizme, namenjena pa sta UKC Ljubljana in UKC Maribor, so zapisali na ministrstvu za zdravje.