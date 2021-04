Na Nizozemskem danes odprli vrata trgovin ter terase lokalov

Amsterdam, 28. aprila - Na Nizozemskem so danes kljub visoki stopnji okužb z novim koronavirusom po štirih mesecih sprostili nekatere ukrepe za zajezitev okužb. Ponovno so odprli vrata trgovin, v katere smejo kupci poslej brez predhodne najave. Kavarne in restavracije so lahko opoldne odprle svoje zunanje površine. Odpravili so tudi policijsko uro.