Ljubljana, 28. aprila - Nogometaši Kopra in Olimpije so se v polfinalu pokala Pivovarne Union pridružili Celju in Domžalam. Koprčani so v četrtfinalu v gosteh premagali ptujsko Dravo z 2:0, Olimpija pa prav tako v gosteh po podaljških Nafto 1903 z 1:0.