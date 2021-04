Vreme: Zvečer se bo na vzhodu delno zjasnilo, na zahodu pa se bo povsod pooblačilo

Ljubljana, 28. aprila - Ponoči in zjutraj bo v zahodni ter deloma južni in osrednji Sloveniji pretežno oblačno, možne bodo krajevne padavine. Na vzhodu bo delno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od pet do 10, na Primorskem do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.