Newyorške borze uvodoma neenotno

New York, 28. aprila - Indeksi na newyorških borzah uvodoma nimajo enotne smeri. Vlagatelji danes pričakujejo predvsem odločitve in sporočila odbora za monetarno politiko ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed), ki naj sicer ne bi posegal v obstoječo monetarno politiko. Pozorni so tudi na objave poslovnih rezultatov večjih podjetij.