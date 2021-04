Avstrija bo z 19. majem odpravila karanteno za prihod iz več držav, a ne iz Slovenije

Dunaj, 28. aprila - Avstrija namerava z 19. majem močno olajšati pogoje za vstop v državo in odpraviti obvezno karanteno za turiste iz večine članic EU oz. za potnike iz držav, ki so na zemljevidu Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) obarvane rdeče. Ne bo pa to veljalo za Slovenijo, ki je na tem zemljevidu obarvana temno rdeče.