Nezgode pri delu lani zahtevale 17 življenj

Ljubljana, 28. aprila - V Sloveniji so delodajalci v letu 2020 Inšpektoratu RS za delo prijavili 8435 nezgod pri delu, ki niso bile povezane z novim koronavirusom. Od tega je bilo 17 smrtnih, 442 težjih in pet kolektivnih, so ob današnjem svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu zapisali na inšpektoratu.