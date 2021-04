Slovenska zdravilišča: Zaradi vladnih ukrepov ne moremo odpreti kapacitet

Celje, 28. aprila - V Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč so opozorili, da zaradi "nemogočih" vladnih ukrepov ne morejo odpreti nastanitvenih kapacitet. Bazenske vode do prvomajskih praznikov ni mogoče ustrezno pripraviti, gostje pa bi morali zajtrk v deževnem vremenu uživati na terasi pri okoli 10 stopinjah Celzija, so ponazorili.