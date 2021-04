Po Portugalski načrt za okrevanje Bruslju posredovali tudi Nemčija in Grčija

Bruselj, 28. aprila - V Evropski komisiji so danes potrdili, da sta jim nacionalni načrt za okrevanje posredovali tudi Nemčija in Grčija. Prva je to minuli teden storila Portugalska. V kratkem pričakujejo v Bruslju še precej nacionalnih načrtov. Poleg Nemčije jih te dni javno predstavljajo tudi Francija, Španija in Italija.