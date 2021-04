Za mesto predsednika DeSUS prispele kandidature Jasniča, Kropeta in Žmavca

Ljubljana, 28. aprila - Za novega predsednika DeSUS so bile oddane tri vloge s kandidaturami in soglasji kandidatov. To so Ljubo Jasnič, Srečko Felix Krope in Gorazd Žmavc. Vse kandidature bodo prihodnji teden pregledali ustrezni organi stranke, svet stranke pa bo predlagal kandidatne liste za organe, ki jih bo 19. junija volil kongres stranke, so sporočili iz DeSUS.