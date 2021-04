Levica za popravo krivic prostovoljno vključenim v obvezno pokojninsko zavarovanje

Ljubljana, 28. aprila - V Levici želijo odpraviti krivice vsem tistim, ki so kot prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko zavarovanje vplačevali prispevke tudi po sprejetju pokojninske reforme iz leta 2012. Večinoma gre za ljudi s socialnega roba, so navedli. Predlog dopolnitev pokojninskega zakona, ki so ga pripravili, bi vplival na skoraj 10.000 ljudi, menijo.