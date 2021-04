Italijanski državljan čez mejo z ukradenim vozilom pod vplivom drog

Murska Sobota, 28. aprila - Policisti so minuli ponedeljek na kontrolni točki Dolga vas ob vstopu v Slovenijo ob kontroli osebnega vozila z italijanskimi registrskimi oznakami ugotovili, da je bilo to v začetku aprila ukradeno v Italiji. Vozniku, državljanu Italije, ki je bil pozitiven na hitrem testu za prepovedane droge, so vozilo zasegli, so sporočili s policije.