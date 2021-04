Celjski policisti obravnavajo rop trafike in bencinskega servisa

Celje, 28. aprila - Celjski policisti so v ponedeljek zvečer obravnavali rop trafike na Prešernovi ulici v Celju. Storilec je prodajalki zagrozil, nato pa iz blagajne odtujil manjšo količino denarja in pobegnil. V torek zvečer pa so bili policisti obveščeni še o ropu bencinskega servisa na Mariborski cesti v Celju, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.