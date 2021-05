Kmetijska zadruga Ljutomer Križevci obnavlja oljarno in povečuje skladišča

Ljutomer, 2. maja - Splošna kmetijska zadruga Ljutomer Križevci je lani kljub neugodnim razmeram povečala prihodke na dobrih 12,3 milijona evrov, ustvarili so tudi nekaj več kot 8800 evrov dobička. Ta čas načrtujejo dve večji naložbi, to sta nadgradnja tehnološke opreme v Oljarni v Ključarovcih in povečanje skladišč v Ljutomeru.