V Londonu in EU pozdravili potrditev dogovora o prihodnjih odnosih v Evropskem parlamentu

London/Bruselj, 28. aprila - V Londonu so danes pozdravili potrditev sporazuma o prihodnjih odnosih med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom v Evropskem parlamentu. Britanski premier Boris Johnson je ob tem dejal, da se je treba zdaj ozreti v prihodnost. Potrditev sta pozdravila tudi predsednika Evropske komisije in Evropskega sveta.