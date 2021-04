Sporočilo uredništvom - novinarska konferenca Policijske uprave Kranj in Generalne policijske uprave

Ljubljana, 28. aprila - Novinarska konferenca Policijske uprave Kranj in Generalne policijske uprave o dosedanjih ugotovitvah intenzivne kriminalistične preiskave, v kateri so slovenska policija in ameriški varnostni organi preprečili izvedbo načrtovanih umorov z orožjem, bo danes ob 15. uri prek Cisco Webex Meetings, so sporočili iz Generalne policijske uprave.