Železniki, 28. aprila - Na gozdni cesti v naselju Ravne v občini Železniki se je v torek zvečer prevrnil traktor, pri čemer je voznik umrl. Škofjeloški gasilci in gorski reševalci so nudili pomoč reševalcem, odklopili akumulator, razsvetljevali kraj dogodka in nudili pomoč pri prenosu ponesrečenca do vozila pogrebne službe, poroča uprava za zaščito in reševanje.