Po ocenah policije na torkovem shodu v Ljubljani okoli 10.000 protestnikov

Ljubljana, 28. aprila - Po ocenah policije se je v torek popoldne v Ljubljani na neprijavljenem shodu zbralo okoli 10.000 protestnikov. Policisti so do sedaj ugotovili 45 kršitev zakona o nalezljivih boleznih, pri čemer so izrekli 33 opozoril, medtem ko ostali prekrškovni postopki še potekajo, eno kršitev javnega reda in miru in eno kršitev cestnoprometnih predpisov.