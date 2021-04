Kranj, 27. aprila - Finalista državnega prvenstva za košarkarice sta Cinkarna Celje in Triglav. Medtem ko so Celjanke v polfinalu v dveh tekmah odpravile Tosamo Ledito, so Kranjčanke danes v odločilni tretji tekmi ugnale Ježico s 65:60 (22:16, 33:35, 44:50).