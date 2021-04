Newyorške borze končale neenotno

New York, 27. aprila - Indeksi na newyorških borzah so današnji dan trgovanja sklenili večinoma v rdečem, Dow za las nad izhodiščnimi vrednostmi. Na negativne rezultate, predvsem na padec indeksov Nasdaqa, sta vplivali poročili tehnoloških podjetij Tesle in Alphabeta, poročajo borzni analitiki. Nafta se je do konca trgovanja podražila.