Madrid, 27. aprila - Košarkarji Real Madrida so dobili tretjo tekmo četrtfinala evrolige proti Efesu Anadoluju z 80:76 in znižali zaostanek v zmagah na 1:2. Četrta tekma bo v četrtek znova v španski prestolnici, morebitna peta in odločilna pa naslednji teden v Turčiji.