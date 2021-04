Primorske novice o odnosu do okolja v času epidemije (28. 4.)

Koper, 27. aprila - Jana Krebelj v komentarju Epidemija in odpadki piše o tem, da je epidemija prinesla veliko dobrega za okolje, a da se za manj prometa in posledično zmanjšanje toplogrednih plinov nismo odločili sami, pač pa smo bili v to prisiljeni. Po drugi strani pa smo z dostavami na dom in spletnimi nakupi proizvedli še večje količine embalaže.