Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (27. 4.)

Ljubljana, 27. aprila - Tuje tiskovne agencije so poročale o protestu v Ljubljani, kjer se je zbralo več tisoč ljudi in ki je simbolično potekal na dan boja proti okupatorju. Poročale so tudi o nagovoru predsednika republike Boruta Pahorja ob današnjem prazniku, o koronski statistiki in o tem, da so pri nas do sedaj proti covidu-19 cepili več kot petino prebivalstva.