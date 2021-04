V župniji Velike Lašče obžalujejo slikanje birmancev brez zaščitnih mask

Velike Lašče, 27. aprila - V Velikih Laščah je preteklo soboto potekala birma, na kateri so birmance v cerkvi slikali brez zaščitnih mask in brez ustrezne varnostne razdalje. V župniji spodrsljaj, kot mu pravijo, obžalujejo in poudarjajo, da se ne bi smel zgoditi. Zdravstveni inšpektorat je po poročanju Planet TV dogodek zaznal in uvedel inšpekcijski nadzor.