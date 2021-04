Bezjakov Magdeburg v polfinalu proti levom iz Mannheima

Dunaj, 27. aprila - Na sedežu Evropske rokometne zveze (EHF) na Dunaju so danes opravili žreb zaključnega turnirja evropske lige, ki bo 22. in 23. maja v SAP Areni v Mannheimu. Polfinalna para sta Rhein-Neckar Löwen - Füchse Berlin in Wisla Plock - Magdeburg. Za slednjega igra nekdanji slovenski reprezentant Marko Bezjak.