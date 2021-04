Slovaška nekoliko rahlja protikoronske ukrepe

Bratislava, 27. aprila - Slovaške oblasti so se zaradi izboljševanja epidemiološke slike odločile, da nekoliko zrahljajo protikoronske ukrepe. Tako se bo danes policijska ura začela ob 21. in ne več ob 20. uri. Od danes so na športnih prireditvah znova dovoljeni gledalci, s ponedeljkom pa se bodo odprle tudi terase gostinskih lokalov.