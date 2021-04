Na Balkanu domnevno nov "non-paper", tokrat francosko-nemški glede Kosova

Priština, 27. aprila - Kosovski časnik Koha je danes objavil nov "non-paper", ki naj bi ga domnevno pripravili Nemčija in Francija kot skupno pobudo za nadaljevanje dialoga med Beogradom in Prištino in končno medsebojno priznanje Kosova in Srbije. Nemški veleposlanik v Prištini Jörn Rode je novico že označil za lažno, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.