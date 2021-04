HRW: Izrael nad Palestinci izvaja zločin apartheida

New York/Jeruzalem, 27. aprila - Izrael s tem, ko ohranja judovsko dominacijo nad Palestinci in svojo arabsko populacijo, izvaja zločin apartheida, je v danes objavljenem več kot 200 strani dolgem poročilu ocenila mednarodna nevladna organizacija za človekove pravice Human Rights Watch (HRW) in s tem nemudoma požela oster odziv Izraela.