Bruselj, 2. maja - Poraba piva v Evropi se je lani močno zmanjšala, saj so bili bari in restavracije zaradi pandemije velik del leta zaprti, ugotavljajo v združenju Pivovarji Evrope. V primerjavi z letom 2019 so evropski pivovarji prodali 34 milijonov hektolitrov oz. devet odstotkov manj piva.