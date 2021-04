Cene nafte navzgor

Singapur, 27. aprila - Cene nafte so se zjutraj zvišale. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa razmere na naftnem trgu kroji predvsem pandemija covida-19. Medtem ko se razmere poslabšujejo v Indiji in na Japonskem, kjer je poraba nafte velika, se v v drugih delih sveta, predvsem na Kitajskem in v ZDA, povpraševanje po črnem zlatu v luči gospodarskega okrevanja krepi.