V sredo se ukinjajo kontrolne točke na meji z Avstrijo in Italijo

Ljubljana, 26. aprila - Vlada je na današnji dopisni seji sprejela spremembe odloka o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni covida-19, s katerimi se v sredo ukinjajo kontrolne točke na meji z Avstrijo in Italijo. Odlok bo v veljavi do vključno 9. maja, so sporočili iz urada vlade za informiranje.