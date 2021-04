Evropske borze navzgor; cenejša nafta, šibkejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 26. aprila - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se prvi dan novega tedna nekoliko zvišali. Vlagatelji so pred sredo, ko bo ameriška centralna banka objavila najnovejše odločitve glede svoje denarne politike, z naročili zadržani, do tedaj pa se osredotočajo na poslovne rezultate podjetij. Nafta se je pocenila, tečaj evra pa se je znižal.