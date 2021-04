V ospredju konference kmetijskih ministrov EU zelena arhitektura

Bruselj, 26. aprila - Kmetijski ministri EU so se danes sestali na avdiovizualni konferenci. V ospredju so bila vprašanja o elementih zelene arhitekture, ki ostajajo odprta v tristranskih pogajanjih o zakonodajnem svežnju reforme skupne kmetijske politike. Razpravljali so tudi o mednarodni trgovini s kmetijskimi proizvodi in stanju na kmetijskih trgih.