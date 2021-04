Vodstvo ŠOS Zorčiču predstavilo predlog zakonodajnih sprememb za urejanje položaja študentov

Ljubljana, 26. aprila - Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je ob današnjem ponovnem odprtju visokošolskih zavodov sprejel predstavnika Študentske organizacije Slovenije (ŠOS), predsednika Andreja Pirjevca in generalnega sekretarja Alena Brkića, so sporočili iz DZ. Predstavniki ŠOS so mu ob tem predstavili predlog zakonodajnih sprememb za urejanje položaja študentov.