S Shodi za ENO glasbo po Trnovem prinašali glasbo med ljudi

Ljubljana, 27. aprila - Najstniška zasedba Slovenian Fiddle Gang, ki je nastala znotraj delavnic Godalkanja pod vodstvom violinista Bojana Cvetrežnika in Barje Drnovšek, je v minulih dneh po Trnovem prinašala glasbo med ljudi. S Shodi za eno glasbo, kot so jih poimenovali, so svoje nastope na različnih prizoriščih podelili z naključnimi mimoidočimi in stanovalci.