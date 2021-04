Merck cilja na ogljično nevtralnost do leta 2025

Frankfurt, 26. aprila - Nemški farmacevtski in kemični koncern Merck želi do leta 2025 postati ogljično nevtralna družba. V podjetju so pospešili nekatere cilje za dosego okolju prijaznejšega poslovanja, med drugim bodo do leta 2030 za 30 odstotkov zmanjšali emisije v celotni svoji dobavni verigi.