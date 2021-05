Ljubljana, 2. maja - Nekaj manj kot mesec dni po katoliških in evangeličanskih vernikih danes veliko noč obeležujejo še pravoslavni kristjani. Z osrednjim praznovanjem so začeli v petek, ko so po pravoslavnih cerkvah z oltarja simbolično prenesli Kristusov grob. Praznovanje bo doseglo vrhunec ob dopoldanskih bogoslužjih, kjer pa bo udeležba vernikov zelo omejena.