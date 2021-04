Hrvaška policija ustavila več Slovencev s ponarejenimi koronskimi potrdili

Zagreb/Pulj, 26. aprila - Hrvaški policisti so minuli konec tedna na mejnih prehodih Sečovlje in Dragonja odkrili 14 ponarejenih PCR testov in hitrih antigenskih testov, s katerimi so na Hrvaško poskusili vstopiti slovenski državljani. Šest ponarejenih testov so odkrili v soboto na mejnem prehodu Sečovlje, v nedeljo pa na mejnem prehodu Dragonja dodatnih osem.