Evropski ekonomsko-socialni odbor bo tudi letos podelil nagrado za civilno družbo

Bruselj, 2. maja - Evropski ekonomsko-socialni odbor (ESSO) sprejema prijave za nagrado ESSO za civilno družbo za leto 2021. Letošnja tema nagrade so podnebni ukrepi, odbor pa bo nagrajence izbral med domiselnimi in inovativnimi pobudami, katerih cilj je spodbujanje pravičnega prehoda na nizkoogljično gospodarstvo, odporno na podnebne spremembe, so sporočili.