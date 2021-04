Civilna iniciativa Prebudimo Slovenijo v podporo vladi in sedanji koaliciji

Ljubljana, 26. aprila - V Civilni iniciativi Prebudimo Slovenijo izrekajo podporo sedanji koaliciji in vladi, saj ocenjujejo, da dela učinkovito in državotvorno. Koalicija in njeni podporniki, ki trenutno skrbijo za to, da bomo varno izšli iz sedanje krize svetovnih razsežnosti, se je doslej odlično izkazala, so sporočili.