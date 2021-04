Logar s švedsko kolegico o predsedovanju EU, Ukrajini in Rusiji

Ljubljana, 26. aprila - Slovenski zunanji minister Anže Logar danes na obisku v Ljubljani gosti švedsko ministrico Ann Linde, s katero sta govorila predvsem o sodelovanju med Slovenijo kot predsedujočo Svetu EU v drugi polovici leta in Švedsko, ki letos predseduje Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse). Govorila sta tudi o odnosih z Rusijo in o Ukrajini.