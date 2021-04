Jesenice, 26. aprila - Pri Hrušici je zaradi prometne nesreče zaprta avtocesta v smeri Karavank. Obvoz je urejen preko bencinskega servisa Petrol in počivališča. Po prvih podatkih sta udeleženi dve vozili. Cesta bo do zaključka ogleda zaprta, so zapisali na Policijski upravi Kranj. Promet mimo kraja nesreče je zaenkrat tekoč, a pozivajo k previdnosti.