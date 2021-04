Henry in Shearer kot prva v hram slavnih angleškega nogometa

London, 26. aprila - Francoz Thierry Henry in Anglež Alan Shearer sta prva igralca v hramu slavnih angleškega nogometa, je zapisala francoska tiskovna agencija AFP. Na seznamu za angleški hram slavnih je še 23 igralcev, šest od njih se bodo Henryju in Shearerju pridružili po glasovanju, ki ga bodo privrženci nogometa izpeljali do 2. maja.