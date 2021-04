Ljubljana, 26. aprila - Razmere v pandemiji covida-19 so se v zadnjem obdobju v večini opazovanih držav izboljšale. Med temi državami se Slovenija, kjer so se razmere prav tako izboljšale, uvršča na osmo mesto. Med opazovanimi državami je najhuje v Turčiji, sledita Švedska in Hrvaška.