Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne v rdečem

Ljubljana, 26. aprila - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi izgubil 0,34 odstotka vrednosti. Pod gladino so indeks potisnile delnice Krke, Petrola, Luke Koper in Zavarovalnice Triglav. Največ zanimanja vlagatelji zaenkrat kažejo za Krkine delnice, s katerimi so opravili dobrega četrt milijona evrov prometa.