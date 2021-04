Razpoloženje v nemškem gospodarstvu se je malenkost dvignilo

München, 26. aprila - Razpoloženje nemških menedžerjev se je aprila nekoliko izboljšalo. Kazalnik poslovne klime, ki ga objavlja münchenski inštituti Ifo, se je na mesečni ravni dvignil s 96,6 na 96,8 točke. Podjetja so aprila znova izboljšala oceno trenutnih razmer, nekoliko manj pa so optimistična glede prihajajočih šestih mesecev, so zapisali v Ifu.