Rusko sodišče: Fundacija Navalnega mora ustaviti svoje dejavnosti

Moskva, 26. aprila - Sodišče v Moskvi je danes odločilo, da morata Protikorupcijska fundacija (FBK) zaprtega opozicijskega politika Alekseja Navalnega in njena regionalna mreža nemudoma prekiniti vse svoje aktivnosti, so danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili predstavniki fundacije, med drugim njen direktor Ivan Ždanov in odvetnik Ivan Pavlov.