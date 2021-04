Hotelirji pri odpiranju nastanitev še zadržani

Nova Gorica/Maribor/Izola, 26. aprila - Hotelirji so pri odpiranju nastanitev kljub temu, da jim to vladni odlok v omejenem obsegu omogoča z današnjim dnem, še zadržani. Novogoriška družba Hit v naslednjih dneh načrtuje le odprtje hotela Sabotin v Solkanu. Družba Sava Turizem pa odpira nekaj nastanitev v Moravskih Toplicah in Radencih.